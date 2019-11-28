В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Порту" обыграл "Янг Бойз" со счетом 2:1.
Лига Европы
5 тур
Гол: Фасснахт, 6 - Абубакар, 76, 79
Янг Бойз: фон Бальмос, Гарсия, Цезигер, Соренсен, Джанко (Оаро, 81), Лустенбергер (Мвула Лотомба, 70), Фасснахт, Нгамалё, Эбишер, Нсаме, Ассале (Перейра, 57)
Порту: Маркесин, Пепе, Мбемба (Манафа, 46), Теллес, Маркано, Н'Диайе (Лиус Диас, 74), Данилу, Отавио, Марега, Корона (Лейте, 84), Абубакар
Предупреждения: Нгамалё, 1, Мбемба, 8, Манафа, 57, Абубакар, 79, Теллес, 88
"Порту" на выезде обыграл "Янг Бойз"
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