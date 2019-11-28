В четверг, 28 ноября, прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Так, в число претендентов вошли: полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш, нападающий "Порту" Венсан Абубакар, форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес и хавбек "Айнтрахта" Даити Камада.
Дубль и два ассиста Фернандеша помогли "Спортингу" разгромить ПСВ, два мяча Абубакара позволили "Порту" вырвать победу у "Янг Бойз" (2:1), Хименес отметился голом в матче с "Брагой" (3:3), а Камада забил два гола "Арсеналу" (2:1).
Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
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