Ари никогда не играл за «Краснодар» в последнем туре еврокубков. Совпадение?

Визиту в пропитанный духом футбола Ливерпуль Ари предпочёл личную жизнь, которая перед месячным отпуском, конечно, никак не могла подождать несколько дней. Вполне возможно, на зарплату за эти несколько дней он и сыграл свадьбу.
10 декабря 2015. «Габала» – «Краснодар» – 0:3. Причина – травма
Поскольку Ари всё-таки не султан, свадьба для повода пропустить последний матч в группе второй год подряд не годилась. 6 декабря нападающий не доиграл до конца дерби с «Кубанью», а затем Олег Кононов заявил, что Ари пропустит игру в Азербайджане из-за повреждения, которое поначалу казалось несерьёзным.
Забавно, что перед самым финальным свистком в матче 5 тура Лиги Европы с «Боруссией» Ари срубил Хуммельса в центре поля и получил жёлтую, но она была только второй в турнире – для дисквалификации её не хватило.
8 декабря 2016. «Ницца» – «Краснодар» – 2:1. Причина – травма или конфликт?
Здесь последним евровыездом не ограничилось: Ари не попадал в заявку во всех трёх декабрьских матчах, а до этого две встречи просидел в запасе. Но весной Ари будет играть уже за другую команду – «Локомотив». Возможно, исчезновение форварда из заявки связано не только и не столько с его здоровьем. В «Краснодар» он вернётся только летом 2018-го.
13 декабря 2018. «Севилья» – «Краснодар» – 3:0. Причина – травма
«У него надрыв задней поверхности берда. Для него этот год окончен», – сказал перед игрой с «Севильей» Мурад Мусаев. До этого Ари пропустил и два внутрироссийских матча, потому здесь диагноз «обострение хитрости» поставить не получится.
12 декабря 2019. «Хетафе» – «Краснодар». Причина – дисквалификация
На неделе игроки «Брюгге» так отпраздновали спасение в матче с «Галатасараем», что сразу два футболиста получили по второй жёлтой карточке. Но если там эмоции от гола на последних минутах можно объяснить эмоциями, то снятие футболки, под которой оказалась другая, с накачанным бычком, Ари явно планировал заранее.
Ну а в последней атаке матча он принялся заводить трибуны, что не понравилось Альдерете, который всю игру бил и провоцировал Ари. Естественно, тот, кто дрался в финале кубка с «Уралом», бодал Жиго в стиле Зидана и даже со скамейки провоцировал стычку между игроками «Краснодара» и «Зенита», не мог не ответить.
Очевидно, что Ари плюнул на команду, на партнёров, поставив выпендрёж и личные обиды на Альдерете выше командных интересов. Очевидно, что он поступил глупо. Но только ли в эмоциях дело? Роман Широков, игравший вместе с Ари и знающий его лучше нас с вами, уверен, что дело вообще не в Альдерете и его провокациях:
«Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство «Краснодара», думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его. Без Ари «Краснодару» будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче», — сказал Широков ТАСС.
Сам Ари такие предположения отверг, но мог ли он ответить иначе:
«Уже видел, что многие писали, что я сделал это специально. Но кто смотрел футбол, тот заметил, что соперник меня постоянно провоцировал, бил исподтишка, говорил плохие вещи. Я не молодой, и не должен был так реагировать. Два дня назад в команде говорили, кого отпустят в отпуск после игры в Испании. Я уже смотрел билеты на 13 число, сразу после матча. Так что сделал это не специально. Если команда захочет, чтобы я прилетел в Испанию, то я полечу с радостью», – сказал Ари «РБ-Спорт».
Фото: ФК «Краснодар», «Чемпионат»