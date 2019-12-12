Никаких исключений! «Краснодар» тоже проиграл испанцам и остался без евровесны

«Краснодар» оставался единственной, но очень смутной российской надеждой на еврокубковую весну. Корни скептицизма – в первом матче, где команда Мусаева была беспомощна, а хоть как-то играть в футбол начала только с выходом Ари.
Но, во-первых, Ари уже улетел в Бразилию после двух своих идиотских (или напротив очень расчётливых) карточек. Во-вторых, к тому матчу «Хетафе» подходил с одной победой в 7 турах Ла Лиги, а перед сегодняшним одержал 3 победы подряд (во всех турнирах) и ворвался в пятёрку Примеры. Ну а поскольку еврокубковую группу с ЦСКА легко выигрывает даже 20-я команда этой лиги, о силе пятой лишний раз говорить было лишним.
Одинаковые схемы, разные стили
«Краснодар» и «Хетафе» – антиподы: одни много владеют мячом и ставят на короткие передачи (пусть сейчас это и звучит скорее как отголоски прошлого), испанцы же играют просто и агрессивно, через фланги и длинные передачи, а также люто прессингуют.
При этом Мусаев на этот матч выбрал ту же схему 4-4-2, что и Бордалас, несмотря на отсутствие Ари впереди. В первом матче из форвардов начал один Берг, а выход Ари вместо Фьолусона помог изменить игру к лучшему. Тренер вполне мог обойтись и без Игнатьева, но, видимо, решил целенаправленно зеркалить схему соперника.
Типичный невыносимый «Хетафе»: прессинг и фолы, фолы и прессинг
C первых минут хозяева принялись если не устрашать соперника, то вызывать у него зуд, жжение и бесить его. С 7-й по 12-ю минуту хозяева сфолили 5 раз: «Краснодар» не успевал даже подумать о зарождении атаки, как раздавался свисток, а игроки «Хетафе» снова разбирали оппонентов и давили их.
При этом тайм «Хетафе» закончил с одной жёлтой карточкой, а у «Краснодара» посадил на «горчичники» обоих центральных защитников и опорника. Причём Спайич и Газинский получили свои за сдавшие нервы: задиристая и неприятная манера команды Бордаласа выводили из себя. Во многом из-за того, что «Краснодар» не мог с этим ничего поделать. Если для «Хетафе» 65% точности передач – норма, объясняемая стилем, то 66% гостей разрушали их игру.
«Краснодару» нужна была победа, но почти тайм гости провели без ударов
Обе команды слабо играли в атаке: оборона «Краснодара» за исключением двух нервных эпизодов справлялась с хозяйскими забросами. Но «быкам» созидать было гораздо труднее: большую часть времени они думали не о том, как распорядиться мячом в финальной трети, а как вывести его из своей.
Минуты после 30-й «Хетафе» чуть опустился и позволил «Краснодару» даже провести несколько позиционных атак, а также создать неплохой момент для Игнатьева. Но первый удар гости нанесли только на 45-й минуте, да и тот был из разряда «лишь бы не нарваться на контратаку после углового».
Единственное, что радовало: по ходу тайма «Краснодар» всё-таки прогрессировал и сумел более-менее разобраться с вражеским прессингом. К необходимому голу это приблизило может на пару миллиметров, но дало хотя бы какую-то веру в возможность дальнейшего движения вперёд после перерыва.
Попытка побить соперника его оружием
«Краснодар» сейчас не в состоянии вскрывать «автобус» «Тамбова», а против игравшего с оглядкой «Хетафе», такое впечатление, даже не пытался ничего придумать – бесполезно. «Быки» попробовали поиграть с соперником в его футбол, сосредоточившись на зарабатывании стандартов. Замена Шапи на Намли с переводом Вандерсона направо тоже была нацелена скорее на это.
В плане подготовки замысел более-менее работал: с 55-й по 70-ю минуту «Краснодар» заработал 4 угловых, а также заработал штрафной, бездарно пробитый в основание стенки Вильеной. Но на 76-й минуте «Хетафе» заработал свой корнер и показал, как надо эти вещи надо исполнять. Не зря у команды Бордаласа лучшие стандарты в Испании – пропустить с одного из них было вполне ожидаемо, а вот пытаться забить – несколько наивно.
Пора валить
После гола Кабреры шансы «Краснодара» остались только в воображаемом мире комментаторов «Матч ТВ», но и там их через 2 минуты уничтожил Молина.
Когда тебе надо забивать два, время бежит неимоверно быстро, но для гостей оно скорее тянулось: ещё немного потерпеть – и в отпуск. Впрочем, парни из «Краснодара» не стали дожидаться финального свистка – на поле осталась одна команда. «Хетафе» забил ещё, а Мартынович с запасом выиграл борьбу за очередь в душ удалением.
У меня с игроками «Краснодара», конечно, меньше общего, чем у российского клубного футбола с понятием «успех», но наши мысли наверняка сейчас схожи: наконец-то это всё закончилось.
Лига Европы
6 тур
"Хетафе" - "Краснодар" - 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86
6 тур
"Хетафе" - "Краснодар" - 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86
"Хетафе": Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Тимор, 81), Хасон (Кенеди, 68), Мата, Анхель (Молина, 73).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 62), Игнатьев (Уткин, 69), Берг.
Предупреждения: Мартынович, 14, 88, Суарес, 26, Газинский, 26, Спайич, 43
Удаление: Мартынович, 88