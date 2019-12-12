Никаких исключений! «Краснодар» тоже проиграл испанцам и остался без евровесны

Команда Мусаева держала интригу и имела шансы на успех аж до 76-й минуты последнего тура, что по нынешним временам круто, но итог оказался предсказуем и привычен.

Фото: UEFA.com