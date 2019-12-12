"МЮ", "Арсенал", "Рома" и "Севилья" - в плей-офф Лиги Европы. Полные итоги группового этапа

24 матчами завершился групповой этап Лиги Европы, по итогам которого стали известны 24 участника 1/16 финала. Предлагаем вашему вниманию все результаты 6 тура и итоговое положение команд.