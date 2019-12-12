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"МЮ", "Арсенал", "Рома" и "Севилья" - в плей-офф Лиги Европы. Полные итоги группового этапа

24 матчами завершился групповой этап Лиги Европы, по итогам которого стали известны 24 участника 1/16 финала. Предлагаем вашему вниманию все результаты 6 тура и итоговое положение команд.
Группа А

АПОЕЛ (Кипр) - "Севилья" (Испания) - 1:0
Гол: Савич, 61

"Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1
Голы: Гейе, 90+1 - Бугрин, 63

Итоговое положение: "Севилья" - 15, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4.

Группа В

"Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) - 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (автогол)

"Динамо" Киев (Украина) - "Лугано" (Швейцария) - 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Араторе, 45

Итоговое положение: "Мальмё" - 11, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.

Группа С

"Хетафе" (Испания) - ""Краснодар" (Россия) - 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86

"Базель" (Швейцария) - "Трабзонспор" (Турйция) - 2:0
Голы: Видмер, 21, Штокер, 72

Итоговое положение: "Базель" - 13, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1.

Группа D

ЛАСК (Австрия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:0
Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуж, 90+3

ПСВ (Нидерланды) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1
Голы: Ихаттарен, 63 - Хелланд, 22

Итоговое положение: ЛАСК - 13, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1.

Группа E

ЧФР Клуж (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0
Голы: Буркэ, 49, Джокович, 70

"Ренн" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 2:0
Голы: Гнаньон, 31, 87

Итоговое положение: "Селтик" - 13, ЧФР - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 3.

Группа F

"Стандарт" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 - Ляказетт, 78, Сака, 81

"Айнтрахт" (Германия) - "Витория" (Португалия) - 2:3
Голы: Маседу, 31 (авто.), Камада, 38 - Рошинья, 8, Мохамед, 85, Эдвардс, 87

Итоговое положение: "Арсенал" - 11, "Айнтрахт" - 9, "Стандард" - 8, "Витория" - 5

Группа G

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1
Голы: Морелос - 30 - Баришич, 89 (автогол)

"Порту" (Португалия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 3:2
Голы: Луис Диас, 14, Маласия, 16 (автогол), Соарес, 34 - Боттегин, 19, Ларссон, 22.

Итоговое положение: "Порту" - 10, "Рейнджерс" - 9, "Янг Бойз" - 8, "Фейеноорд" - 5.

Группа Н

"Эспаньол" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 0:1
Гол: Влашич, 84

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1
Голы: Лукоки, 24 - Сигневич, 95

Итоговое положение: "Эспаньол" - 11, "Лудогорец" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5.

Группа I


"Гент" (Бельгия) – "Александрия" (Украина) - 2:1
Голы: Депуатр, 7, 16, Мирошниченко, 54.

"Вольфсбург" (Германия) – "Сент-Этьен" (Франция) - 1:0
Голы: Отавио, 52

Итоговое положение: "Гент" - 12, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

Группа J


"Боруссия" М (Германия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 1:2
Голы: Тюрам, 33, Кавечи, 44, Кривелли, 90

"Рома" (Италия) – "Вольфсберг" (Австрия) - 2:2
Голы: Перотти, 7 (пен.), Джеко, 19 - Флоренци, 10 (авто.), Вайссман, 63

Итоговое положение: "Истанбул Башакшехир" - 10, "Рома" - 9, "Боруссия" М - 8, "Вольфсберг" - 5.

Группа K


"Вулверхэмптон" (Англия) – "Бешикташ" (Турция) - 4:0
Голы: Жота, 57, 63, 69, Дендонкер, 67

"Слован" (Словакия) – "Брага" (Португалия) - 2:4
Голы: Голы: Шпорар, 42, Рхасалла, 70 - Фонте, 44, Тринкан, 72, Божиков, 75 (авто), Паулинью, 90+3

Итоговое положение: "Брага" - 14, "Вулверхэмптон" - 13, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3.

Группа L

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) - 4:0
Голы: Янг, 53, Гринвуд, 58, Мата, 62 (пен.), Гринвуд, 64

"Партизан" (Сербия) – "Астана" (Казахстан) - 4:1
Голы: Сума, 4, Умар, 22, 76, Асано, 26 - Павлович, 79 (авто.)

Итоговое положение:"Манчестер Юнайтед" - 13, АЗ - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3.

К 24 победителям группового этапа на стадии 1/16 финала добавятся 8 команд, занявших третьи местах в группах Лиги чемпионов. Это "Брюгге", "Олимпиакос", "Шахтёр", "Байер", "Ред Булл", "Интер", "Бенфика" и "Аякс".


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Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал Рома Севилья
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
...
4 Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед 15 22
9 Арсенал 15 22
10 Кристал Пэлас 16 22
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
2 Реал Мадрид 15 34
3 Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь

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