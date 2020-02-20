"Хетафе" победил "Аякс" в 1/16 финала ЛЕ. "Шахтёр" одолел "Бенфику"

Завершились ещё одни матчи 1/16 Лиги Европы.
Фото: twitter.com/GetafeCF
"Хетафе" обыграл на своем поле амстердамский "Аякс" 2:0. Забитые мячи на счету Брумы и Кенеди. Мадридская команда сделала хороший задел перед ответной игрой 27 февраля на "Амстердам Арене".

Лига Европы

1/16 финала

"Хетафе" — "Аякс" 2:0

Голы: Брум, 37, Кенеди, 90+3

"Хетафе": Сория, Оливера, Ньом, Этчейта, Дьене, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 88), Максимович, Арамбарри, Мата (Молина, 72), Брум (Анхель, 57)

"Аякс": Варела, Альварес (Схюрс, 68), Дест, Мартинес, Тальяфико, Блинд, Зиеш, ван де Бек, Траоре (Хунтелар, 67), Бабель, Тадич

Предупреждения: Альварес, 36, Дьене, 44, Тальяфико, 54, Бабель, 55, Ньом, 56, Оливера, 57,

В параллельной встрече донецкий "Шахтёр" принимал "Бенфику". "Горняки" добились победы благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко. В составе "орлов" единственный мяч с пенальти забил Пицци - 2:1. Достаточно удобный счет для "Бенфики", чтобы отыграть его 27 февраля в Лиссабоне.

Лига Европы

1/16 финала

"Шахтёр" — "Бенфика" 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 - Пицци, 66 (пен).

"Шахтёр": Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Коваленко, Тайсон (Тете, 90+4), Марлос (Коноплянка, 83), Мораэс.

"Бенфика": Влаходимос, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Томаш Тавареш, Флорентину, Таарабт, Серви, Пицци (Самарис, 90+2), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69).


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Теги: Лига Европы Хетафе Аякс Шахтер Бенфика
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