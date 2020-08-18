Поединок "Севилья" - "Интер" рассудит нидерландский судья Данни Маккели.
Ассистенты: Марко Дикс и Хессель Стегстра (Нидерланды).
Четвертый арбитр: Анастасиос Сидирополус (Греция).
За VAR будет отвечать нидерландец Йохем Кампейс.
Финал пройдет в Кельне 21 августа. Начало - в 22:00 мск.
Маккели рассудит "Севилью" и "Интер" в финале Лиги Европы
УЕФА объявил бригаду арбитров на финал Лиги Европы.
Фото: УЕФА
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