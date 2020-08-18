Маккели рассудит "Севилью" и "Интер" в финале Лиги Европы

УЕФА объявил бригаду арбитров на финал Лиги Европы.

Фото: УЕФА

Поединок "Севилья" - "Интер" рассудит нидерландский судья Данни Маккели.



Ассистенты: Марко Дикс и Хессель Стегстра (Нидерланды).



Четвертый арбитр: Анастасиос Сидирополус (Греция).



За VAR будет отвечать нидерландец Йохем Кампейс.



Финал пройдет в Кельне 21 августа. Начало - в 22:00 мск.