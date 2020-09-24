— Пока мы будем жить в футболе по принципу "кабыченевышло" — скоро и Люксембург не обыграем в Европе! Давайте только без грязи "Радимов — **дак [чудак] и т. д. а по существу мнения, — написал экс-футболист в твиттере.
Напомним, сегодня "Ростов" не сумел пройти "Маккаби" в квалификации Лиги Европы, проиграв 1:2 Чуть ранее из евротурнира вылетело московское "Динамо", которое уступило тбилисскому"Локомотиву" с таким же счётом. Квалификация Лиги Европы проходят в один матч.
Радимов: пока мы будем жить в футболе по принципу "кабыченевышло" — скоро и Люксембург не обыграем в Европе
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал вылет "Ростова" из Лиги Европы.
Фото: ФК "Ростов"
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