Встреча в Австрии завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев мяч забил Гайч.
"Я счастлив, что забил свой первый официальный мяч в таком важном турнире, как Лига Европы. К сожалению, результат не такой, как мы ожидали, но я рад, что вышел в стартовом составе и забил свой первый мяч.
Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего и низом разыгрывать будет сложно, поэтому моя задача была борьба за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнеров. Также давить на защитников, с которыми я все время боролся.
Мы прекрасно изучили сильные и слабые стороны "Вольфсберга", четко понимали, где будут свободные зоны и через какие пространства нам играть", - сказал Гайч клубной пресс-службе.
В текущем сезон РПЛ 21-летний аргентинец в составе "армейцев" провел 7 матчей.
ЦСКА приобрел Гайча у аргентинского клуба "Сан-Лоренсо" летом этого года. За форварда москвичи заплатили 8,5 млн евро.
Гайч: счастлив, что забил свой первый официальный мяч в таком важном турнире
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!