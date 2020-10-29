"Армейцы" на своем поле сыграли вничью с "Динамо" - 0:0.
"Создали много моментов, но не удалось забить, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает - это футбол, ничего страшного не произошло. Впереди еще четыре матча в группе", - сказал Чалов.
ЦСКА занимает второе место в группе К, набрав два очка. В следующем туре "армейцы" сыграют на выезде с "Фейенордом". Матча пройдет 5 ноября.
В текущем сезоне 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 11 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "Чемпионат"
Чалов: ничего страшного не произошло
Фото: ПФК ЦСКА
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