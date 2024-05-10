- У немцев больше шансов на трофей, так как они не проигрывают много матчей, досрочно выиграли чемпионат Германии. Но даже сыграть в финале Лиги Европы для Алексея - большой шаг, как для футболиста. Если Миранчук сыграет в стартовом составе и отметится результативными действиями, то это может поспособствовать его движению в более сильные команды. Не всё же время в "Аталанте" сидеть, - передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.
Итальянская "Аталанта" пробилась в финал Лиги Европы, крупно обыграв в ответном полуфинальном матче на своём поле "Марсель" (3:0). 28-летний российский атакующий хавбек Алексей Миранчук в этой игре вышел на замену на 55-й минуте при счёте 2:0 в пользу своей команды.
Соперником бергамасков в финале Лиги Европы станет "Байер" из немецкого Леверкузена. Уйдя от поражения в добавленное время ответного матча полуфинала с итальянской "Ромой" (2:2, первая игра 2:0), "аспириновые" установили новый рекорд Европы по длительности беспроигрышной серии во всех турнирах - 49 матчей.
Геркус: финал ЛЕ может способствовать движению Миранчука в более сильные команды. Не всё же время в "Аталанте" сидеть
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал выход команды полузащитника Алексея Миранчука - итальянской "Аталанты" - в финал Лиги Европы.
Фото: AFP