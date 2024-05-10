- Матч "Байера" с "Ромой" не смотрел, но сегодня включил обзор. Не скажу, что удивлён, но рад, что беспроигрышная серия "Байера" продолжается. Мало кто сомневался после первой игры, что "Байер" пройдёт дальше. Конечно, перед сезоном не ожидал, что у "Байера" будет такая серия без поражений. Но ожидал, что команда будет биться за самые высокие места, - передаёт слова Лунёва "Чемпионат".
"Байер" из Леверкузена установил новый европейский рекорд по длительности беспроигрышной серии во всех турнирах, которая составляет на данный момент 49 матчей. В ответной домашней игре полуфинала Лиги Европы с итальянской "Ромой" (2:2, первый матч 2:0), "аспириновые" уступали со счётом 0:2 к 66-й минуте, после чего отыграли один мяч на 82-й минуте и ушли от поражения на 90+7-й минуте.
В финале Лиги Европы "Байер" сыграет с итальянской "Аталантой".
Лунёв: не ожидал перед сезоном, что у "Байера" будет такая серия без поражений
Экс-голкипер "Байера" Андрей Лунёв прокомментировал рекордную беспроигрышную серию "аспириновых" и их выход в финал Лиги Европы.
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