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Мостовой: отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Хорошо бы ещё вышел на поле

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался о выходе "Аталанты" с российским хавбеком Алексеем Миранчуком в составе в финал Лиги Европы.
Фото: Getty Images
- Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещё вышел на поле в финале. В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать. Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в "Аталанте" есть. Но уже здорово, что он будет в финале, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

В ответной встрече полуфинала Лиги Европы итальянская "Аталанта" крупно обыграла французский "Марсель" со счётом 3:0 и вышла в финал Лиги Европы (первый матч 1:1). 28-летний российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте игры при счёте 2:0.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука-старшего 37 матчей за клуб во всех турнирах, 4 забитых мяча и 11 результативных передач.

Аталанта Алексей Миранчук Александр Мостовой
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