"Команда хорошая, играющая, любит контролировать мяч, с быстрыми флангами. В прошлом матче с "Фейеноордом" запомнилось то, что мы не смогли реализовать свои моменты. Первый тайм был под нашим контролем, мы имели много моментов, но не довели до завершения. В Лиге Европы нет плохих команд, но мы отталкиваемся от своей игры", - сказал Ахметов.
Матч ЦСКА - "Фейеноорд" состоится 26 ноября.
Ахметов: "Фейеноорд" - хорошая команда, но мы отталкиваемся от своей игры
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!