Канделаки: Федор "Золотой Резерв" Чалов не забил, Эджуке – дриблер без ворот

Напомним, что практически всю вторую половину игры ЦСКА играл в большинстве. За матч "армейцы" пробили 24 раза по воротам соперника (4 в створ), но так и не смогли забить.
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвела итог матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Фейеноорд" (0:0).
Фото: телеграм-канал Тины Канделаки
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