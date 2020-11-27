Встреча в Москве завершилась вничью - 0:0.
"В матче с "Фейеноордом" должны были выигрывать. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Результатом недовольны. "Фейеноорд" ничем не удивил, мы их закрыли, и они ничего не создали", - приводит слова Дивеева пресс-служба "армейцев".
С тремя очками российский клуб остался на последнем месте турнирной таблицы. Впереди у команды две встречи в турнире с "Вольфсбергом" (3 декабря) и загребским "Динамо" (10 декабря).
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Дивеев в составе ЦСКА провел 11 матчей и забил 1 мяч.
Дивеев: "Фейеноорд" ничем не удивил, мы должны были выигрывать
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итог матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: ПФК ЦСКА
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