- Счет был абсолютно логичным. Во втором тайме ЦСКА владел инициативой, но не создавал моментов. Ближе к концовке команда пыталась играть в навал, но если ты не умеешь играть в навал и не играл в него до этого, то из этого ничего не выйдет. Уровень футболистов не позволяет им реализовывать моменты. Есть какие-то глобальные проблемы, - заявил Корнаухов в эфире телеканала "МатчТВ".
ЦСКА потерпел поражение в определяющем матче 5 тура Лиги Европы против "Вольфсберга" (0:1), представляющего Австрию. "Армейцы" 15 раз пробили по воротам гостей, 4 из этих ударов пришлись в створ, процент владения мячом у красно-синих составил 57%. На счету центрфорвардов ЦСКА Федора Чалова и Адольфо Гайча 3 удара по воротам (1 в створ) на двоих: все они состоялись в первом тайме и пришлись на долю Чалова.
Корнаухов: уровень игроков ЦСКА не позволяет им реализовывать моменты
Директор клубной академии ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов дал комментарий о поражении красно-синих от "Вольфсберга" (0:1) в 5 туре группового турнира Лиги Европы.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!