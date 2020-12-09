Гончаренко ответил на вопрос о том, чего он ждет от игры против "Динамо", не решающей никаких турнирных задач для "армейцев" и их соперников.
"Да, задач не решает, но тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать. Может что-то не получаться, но всегда нужно стараться выигрывать и проявлять свои лучшие качества. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы завтра хорошо сыграть", - заявил Гончаренко.
Отметим, что ЦСКА встретится с "Динамо" в гостях в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится завтра, 10 декабря. Начало – в 23.00 мск. Первая встреча команд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы завершилась вничью (0:0).
"Армейцы" потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЕ. Они занимают последнее место в турнирной таблице группы K, набрав три очка. «Динамо» имеет в запасе 11 баллов. Хорватский коллектив гарантировал себе первое место в группе.
Источник: Sport24
Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче Лиги Европы против загребского "Динамо".
Фото: ЦСКА
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