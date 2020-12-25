- Два года подряд четвертое место в Лиге Европы - наш уровень? Не согласен, что это наш уровень. По игре уступили только в последнем матче с Загребом, куда не полетели некоторые наши футболисты. Дома с "Динамо" и "Фейеноордом" выглядели достойно. Но в футболе главное – счет на табло, а не то, как ты играешь, - передает слова Чалова "Чемпионат".
ЦСКА занял последнее, четвертое место в группе в нынешнем сезоне Лиги Европы. В квартете с загребским "Динамо", нидерландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом" "армейцы" набрали 3 очка, не одержав ни одной победы. С каждым из соперников красно-синие один матч сыграли вничью и один проиграли. В прошлом сезоне ЦСКА также занял в группе Лиги Европы четвертое место, оставшись по итогам турнира ниже испанского "Эспаньола", венгерского "Ференцвароша" и болгарского "Лудогорца".
Чалов: не согласен, что четвертое место в группе Лиги Европы - уровень ЦСКА
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил выступление команды в Лиге Европы в нынешнем сезоне.
Фото: "Известия"
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