Газзаев отметил, что результаты отечественных команд на европейской арене в текущем сезоне показывают отсутствие прогресса в российском футболе.
"Вы знаете, говорить ничего не хочу даже. Я уже столько раз высказывался на эту тему. Что тут комментировать? Выступают игроки, выступают тренеры и все время одно и то же. Опять проиграли, опять без результата. Мы не можем постоянно говорить, что это случайности. Столько разговоров, а воз и ныне там. Развития и движения вперед нет совершенно", - сказал Газзаев.
Отметим, что накануне "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" на выезде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выбыл из турнира (0:1). В первом матче "быки" также уступили - 2:3. "Краснодар" был последним представителем России в еврокубках.
Источник: Спорт-Экспресс
Газзаев - о выступлении российских команд в еврокубках: движения вперед нет совершенно
Бывший наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о выступлении российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.
Фото: Getty Images
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