Черышев: думаю, Дзюба будет смотреть финал Лиги Европы с Эмери

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с участием "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что "желтую субмарину" возглавляет Унаи Эмери.

"В чём фишка Унаи Эмери? Он хороший аналитик, знает уязвимые места соперников. Я думаю, что "Вильярреалу" удастся обыграть "МЮ". Это его турнир, команда в него верит, верит в результат, это даёт ей силы двигаться вперёд. Мы в сборной будем смотреть финал Лиги Европы. Будет ли его смотреть Дзюба? Думаю да, конечно", - приводит слова Черышева "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Эмери занимал пост главного тренера в московском "Спартаке". Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, на тот момент выступавший за красно-белых, после одного из матчей назвал испанского специалиста "трениришкой". После ухода из "Спартака" Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы с "Севильей".

На данный момент в матче "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" идет второй тайм, испанцы впереди со счетом 1:0.

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Теги: Эмери Дзюба Черышев Вильярреал Манчестер Юнайтед
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