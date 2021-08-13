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Ротенберг: "Сочи" ни в чем не упрекнуть. Ребята выложились на все 100

Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал исход ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Партизана" (2:2, 2:4 - по пенальти).
Фото: РИА Новости
"К сожалению, вчера фортуна была не на стороне "Сочи", но команду ни в чем не упрекнуть. Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду", - сказал Ротенберг.

Также Ротенберг заявил, что "Сочи" и дальше будет бороться за места в еврокубках.

Напомним, "Сочи" в ответном матче 3-го раунда отбора Лиги конференций уступил "Партизану" (2:2, 2:4 - по пенальти). Игра прошла в Белграде на стадионе "Райко Митич". Обслуживал матч арбитр из Дании Якоб Кехлет. Первая игра между клубами завершилась со счетом 1:1.

Дубль в составе "Сочи" оформил защитник Сергей Терехов. Он забил на 33-й и 76-й минутах матча. "Партизан" ответил на эти мячи голами Милоша Йоича и Александара Шчекича. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Без голов прошли и два экстра-тайма.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Партизана" - 4:2.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Сочи Партизан Лига конференций
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