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Гендиректор "Спартака": надо биться друг за друга, выгрызать все на поле. Я этого не увидел

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался после поражения "красно-белых" от "Легии" (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: "Getty Images"
"Спартак" проиграл варшавской "Легии" (0:1) в Лиге Европы, пропустив гол в самой концовке матча. "Спартак" занимает 4-е место в группе C (0 очков), "Легия" - 1-я в этом квартете (3 очка). В этой группе также присутствуют "Наполи" и "Лестер". Их матч пройдет завтра, 16 августа, в Англии. А "Спартак" следующий матч в этом еврокубке проведет против неаполитанцев 30 сентября в Италии.

"Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Надо, чтобы мы прежде всего были единым целым, бились друг за друга, выгрызали все на поле от первой до последней минуты. Насколько это получается фактически - уже зависит от команды. Тем не менее, мы все стараемся работать над этим", - цитирует Мележикова Sport24.

Перед началом этого сезона "Спартак" возглавил португальский тренер Руй Витория. Он подписал с московским клубом контракт на 2 года. Под руководством Витории "Спартак" провел 10 матчей: 7 игр в РПЛ, 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов и 1 матч на групповой стадии Лиги Европы. В них москвичи одержали 3 победы, сыграли один раз вничью и потерпели 6 поражений. Забил "Спартак" 8 голов, пропустив при этом 12.

Следующий матч "красно-белые" проведут 20 сентября против ЦСКА в Российской Премьер-лиге.


Теги: Мележиков Спартак Легия
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