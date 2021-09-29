Сообщается, что 24-летний швед не успевает восстановиться от ушиба ноги, полученного им до матча 9-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:0). "Спартак" уже вылетел в Италию.
Ларссон в нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" — "Спартак" состоится завтра. Начало встречи: 19:45 мск. В первом туре красно-белые уступили дома "Легии".
Источник: "СЭ".
Источник: Ларссон не сыграет против "Наполи"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон не сможет сыграть против "Наполи" в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"