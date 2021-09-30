"Конечно, это было непросто. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.
В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой - все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив", - сказал Витория.
"Спартак" одержал волевую победу над "Наполи" со счетом 3:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи пропустили уже на 12-й секунде встречи, но дубль Промеса и гол Игнатова во втором тайме позволили "красно-белым" увезти из Неаполя 3 очка.
После этого тура в группе C единолично лидирует "Легия", в активе поляков 6 очков. Варшавский клуб на своем поле победил с минимальным счетом "Лестер" (1:0). "Спартак" идет следом (3 очка), "Наполи" и "Лестер" занимают 3-е и 4-е место соответственно, набрав в двух турах по 1 очку.
Источник: "СЭ"
"Я очень счастлив". Витория - о победе над "Наполи"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория высказался после победы над "Наполи" (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: Getty images