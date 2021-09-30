Напомним, что вчера, 30 сентября, "Локомотив" проиграл на выезде "Лацио" в поединке второго тура группового раунда ЛЕ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян.
Баринов отметил, что "Локомотив" допустил много простых ошибок в игре с "Лацио". Также он высказался о кадровых проблемах "железнодорожников".
"Думаю, было много простых ошибок, и второй гол со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но, увы, не получилось. Играть в центре обороны мне не сложно, но в целом результат плохой. Сейчас у нас нет центральных защитников, поэтому мне приходится играть", - заявил Баринов.
Источник: Матч ТВ
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Баринов: "Локомотив" допустил много простых ошибок в игре с "Лацио"
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от "Лацио" в матче Лиги Европы.
Фото: "Локомотив"