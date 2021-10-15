Минута молчания будет посвящена 39-й годовщине трагедии, которая произошла в "Лужниках" во время матча против "Харлема". Также на футболки игроков "Спартака" нанесут дату - 20 октября 1982.
Напомним, в конце матча Кубка УЕФА "Спартак" - "Харлем" на стадионе "Лужники" произошла давка на трибунах. По официальным данным погибли 66 человек и пострадали еще сотни, многие из которых были подростками.
Матч "Спартак" - "Лестер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 20 октября на "Открытие Банк Арене". Начало игры - в 17:30 мск. После двух матчей "красно-белые" занимают 2-е место в группе C, набрав 3 очка. "Лестер", имея в активе 1 очко, располагается на 4-м месте.
Источник: Чемпионат
Матч Лиги Европы "Спартак" - "Лестер" начнется с минуты молчания
Игра 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" начнется с минуты молчания.
Фото: РПЛ