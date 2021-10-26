Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Наполи" может попросить УЕФА перенести матч со "Спартаком" из Москвы из-за сложной эпидемиологической обстановки в России.
Палмери заявил, что руководство неаполитанского клуба действительно рассматривает вариант с переносом игры. Вместе с тем УЕФА не пойдет на такой шаг, считает журналист.
"Наполи" действительно думает о переносе матча со "Спартаком" из Москвы или даже из России в другое место. Но это абсолютно невозможно: УЕФА не пойдет на такое", - сказал Палмери.
Отметим, что игра пятого тура групповой стадии Лиги Европы "Спартак" - "Наполи" состоится 24 ноября.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Наполи" может попросить УЕФА перенести матч со "Спартаком" из Москвы
Итальянский журналист Палмери прокомментировал информацию о возможном переносе матча "Спартак" - "Наполи"
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о возможном переносе матча Лиги Европы "Спартак" - "Наполи".
Фото: РИА Новости