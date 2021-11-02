Умяров возобновил тренировки в общей группе "Спартака". 21-летний полузащитник должен отправиться с командой в Лестер в эту среду. "Красно-белым" предстоит матч группового этапа Лиги Европы с "Лестером".
Умяров получил повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени в игре России и Литвы (3:0) в рамках отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года. Из-за травмы полузащитник пропустил около трех недель.
Напомним, что ранее "Спартак" продлил с Наилем Умяровым контракт до 2026 года.
В этом сезоне Умяров провел восемь матчей за "красно-белых" в РПЛ и не отличился результативными действиями. В текущем розыгрыше Лиги Европы на счету Наиля два матча.
Ближайший матч "Спартака" состоится 4 ноября и начнется в 23.00 мск. В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы "красно-белые" встретятся с "Лестером".
Источник: Спорт-Экспресс
Умяров вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака". Он может сыграть с "Лестером"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров снова тренируется вместе с командой.
Фото: "Спартак"