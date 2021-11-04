— Неверное, "Локомотив" сделали работу над ошибками. Иначе чем они занимались тогда?
Но мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой "Локомотив" я не болею, — рассказал Баринов в интервью "СЭ".
Главным тренером "железнодорожников" после ухода Марко Николича стал 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль. Руководителем по спорту и развитию в клубе является Ральф Рангник.
Сегодня, 4 ноября, "Локомотив" в гостях сыграет против турецкого "Галатасарая" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток намечен на 20:45 мск.
В трех турах "Локомотив" набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу в группе "E".
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Баринов: мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой "Локомотив" я не болею
Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов рассказал, почему сейчас не болеет за московскую команду.
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