Рианчо: в матче "Лестер" — "Спартак" нет фаворита

— В этой игре нет фаворита. "Спартак" победил в Неаполе и может победить в Лестере.
Английская команда имеет много проблем в своем чемпионате, поэтому и занимает 11-е место сейчас, — цитирует Рианчо "СЭ".
Матч между "Лестером" и "Спартаком" в рамках группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня. Начало: 23:00 мск.
Во втором туре красно-белые в гостях обыграли итальянский "Наполи" (3:2). Это победа стала для подопечных Руя Витории единственным матчем, где команда сумела набрать очки в трех турах. "Спартак" с тремя очками замыкает турнирную таблицу в группе "С". У "Лестера" четыре очка и третье место.
В чемпионате Англии команда Брендана Роджерса с 14 очками в 10 турах идет на 11-м месте.
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Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча команды против "Лестера" на групповом этапе Лиги Европы.
Фото: СЭ