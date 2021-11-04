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Смородская: "Локомотив" не бился за победу. Работу Гисдоля я не вижу

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы, в котором "железнодорожники" сыграли вничью с "Галатасараем" (1:1).
Фото: ТАСС
"Впечатления грустные. "Галатасарай" - не та команда, которую нельзя победить. "Локомотив" играл с более сильными турецкими командами и обыгрывал их. Такое присутствие, будто ничья нас устраивала. "Локомотив" не бился за победу. Работу Маркуса Гисдоля я не вижу. "Локомотив" с таким составом не способен биться за плей-офф Лиги Европы", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

"Локомотив" в Стамбуле разошелся миром с "Галатасараем" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Счет в конце первого тайма открыл полузащитник стамбульцев Софьян Фегули. Отыгрался "Локомотив" на 73-й минуте благодаря голу гвинейского форварда Франсуа Камано.

"Железнодорожники" набрали 2 очка и продолжают занимать последнее, 4-е место, в группе E. Турецкий клуб имеет в активе 8 очков и возглавляет этот квартет.

В воскресенье, 7 ноября, "Локо" в гостях сыграет против "Спартака" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. Матч на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.


Теги: Смородская Локомотив Галатасарай
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