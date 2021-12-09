Рианчо призвал "Спартак" придерживаться своего стиля игры в матче с "Легией". Также он отметил, что не нужно фокусироваться на кадровых проблемах "красно-белых".
"Это очень важная игра, в которой не надо концентрироваться на потерях команды, хоть это Соболев с Ларссоном. Мы должны фокусироваться на нашем потенциале и положиться на тех игроков, которые выйдут на поле. Однако с "Легией" будет нелегко. Считаю, что "Спартак" должен верить в свой стиль игры, уважать соперника, но не подстраиваться под него", - сказал Рианчо.
Напомним, что в матче с "Легией" "Спартаку" не помогут форварды Александр Соболев и Джордан Ларссон. Россиянин дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, швед восстанавливается после повреждения.
Встреча шестого тура групповой стадии Лиги Европы "Легия" - "Спартак" пройдет сегодня, 9 декабря, и начнется в 20.45 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Рианчо: "Спартак" должен верить в свой стиль игры. Не нужно подстраиваться под "Легию"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, как следует играть "красно-белым" в матче с "Легией".
Фото: "СЭ"