– Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. Это очень хорошо. Полностью перекрыли сильные стороны "Жальгириса". Мне кажется, мы по делу выиграли, могли ещё больше забить. Нам надо, как минимум, выиграть еще одну игру, чтобы занять первое место в группе, это реально. Наши игры показали, что мы не хуже наших соперников. За что боролся бы "Пюник" в РПЛ? Думаю, за первую четверку, – цитирует Коваленко "Metaratings".
"Пюник" вчера (6 октября 2022 года) принимал на своем поле "Жальгирис". Счет в матче был открыт в самом конце первого тайма – на 44-й минуте отличился Жуниньо. Удвоил преимущество Отубанжо, забив свой мяч на 61-й минуте. По итогам трех сыгранных туров "Пюник" занимает второе место в группе (6 очков), "Жальгирис" идет последним (1 очко). На следующей неделе эти же команды сыграют между собой в ответном поединке, которой пройдет уже на территории "Жальгириса". В национальном первенстве "Пюник" занимает четвертое место, отставая от лидера на 4 очка.
Коваленко: "Пюник" смог бы бороться за первую четверку в РПЛ
Российский защитник "Пюник"» Михаил Коваленко прокомментировал победу в матче третьего тура Лиги конференций против "Жальгириса" и оценил уровень своей команды.
Фото: ФК "Пюник"