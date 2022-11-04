- Как только всё началось, стало понятно, что клубы и сборную отстранят. Все ждали игры с "Ред Булл" Тедеско. Я, кстати, уверен, что мы прошли бы "Ред Булл". В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях бы получилось. Ладно, не буду говорить, что уверен. Но шансы бы точно были, - передает слова Соболева "Чемпионат".
В сезоне-2021/2022 московский "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией", что дало ему право выступить в 1/8 финала ЛЕ. По результатам жеребьевки соперником красно-белых на этой стадии должен был стать немецкий "РБ Лейпциг" под руководством экс-главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. В конце февраля 2022 года руководство УЕФА приняло основанное на политических причинах решение об отстранении всех российских клубов и сборных от матчей под эгидой организации, в результате чего матчи красно-белых и "Лейпцига" не состоялись, в 1/4 финала Лиги Европы был автоматически выведен немецкий клуб.
Соболев: уверен, что "Спартак" прошел бы "РБ Лейпциг" - в гостях бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказал мнение об отмененных матчах 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с немецким "РБ Лейпциг".
Фото: РПЛ