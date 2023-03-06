– Ситуация очень неприятная, в какой-то степени или вообще несправедливая, потому что спорт – это спорт, а политика – это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. Потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовыми, а не раскачиваться еще год–два, – приводит слова Черчесова ТАСС.
В четверг, 9 марта, "Ференцварош" под руководством бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова проведет свой первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Чемпион Венгрии сыграет с немецким "Байером" на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. "Ференцварош" вышел в плей-офф с первого места в своем квартете, оставив позади "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".
В настоящее время российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Черчесов – о возвращении российского футбола в Европу: день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовыми
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов призвал российский футбол подойти во всеоружии к снятию санкций.
Фото: ФК "Ференцварош"