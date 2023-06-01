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Мостовой: кто-то должен был дрогнуть – и дрогнули футболисты "Ромы". Судья испортил эмоциональную составляющую концовки

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился впечатлениями от просмотра финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой" (1:1, 4:1 по пенальти).
Фото: Globall Look Press
– Я болел за "Севилью". Матч понравился. Я прогнозировал ничью – так и получилось. Я фаворита не видел и говорил об этом. В первом тайме сильнее была "Рома", во втором – "Севилья", как раз по голу и забили. А пенальти – это пенальти. Кто-то должен был дрогнуть – и дрогнули футболисты "Ромы". Мы давно уже говорим, что Лига Европы – это турнир "Севильи". "Лига "Севильи" – можно смело так называть этот турнир.

Нечасто я видел, как в послематчевой серии просят перебить пенальти. Судья чуть-чуть испортил эмоциональную составляющую концовки этой серии. Но мы видели на повторе, что Руй Патрисиу всё-таки двумя ногами вышел. Так что, думаю, справедливо. Между прочим, хочу отметить, как быстро арбитры разбирались с VAR по ходу матча. Это пример нашим судьям, потому что у нас любят долго смотреть, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".

Финальный матч Лиги Европы сезона-2022/23 в столице Венгрии между "Севильей" и "Ромой" завершился победой испанской команды по пенальти (1:1, 4:1 по пен). На 35-й минуте аргентинский нападающий Пауло Дибала вывел итальянцев вперед - 0:1. На 55-й минуте андалусийцы сравняли счет благодаря автоголу защитника "Ромы" Джанлуки Манчини. В серии послематчевых 11-метровых два сейва на счету голкипера сборной Марокко и "Севильи" Яссина Буну принесли "Севилье" седьмой чемпионский трофей в Лиге Европы за всю историю клуба.

Отметим, что для наставника "Ромы" Жозе Моуринью это поражение стало первым в финалах еврокубков. До этого команды под руководством 60-летнего португальца неизменно побеждали в пяти предыдущих финалах. После игры "Особенный" выразил возмущения работой арбитра Энтони Тэйлора. Он допустил колкости на пресс-конференции, а позднее оскорбил его при личной встрече на парковке.


Севилья Рома Лига Европы Мостовой
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