– Магомед Оздоев получил визу для поездки в Шотландию на матч, никаких проблем нет. Он готовится к игре против "Абердина", — приводит слова представителей пресс-службы ПАОКа "СЭ".
Матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между шотландским "Абердином" и греческим ПАОКом состоится 26 октября 2023 года. Он состоится в городе Абердин.
Напомним, в августе текущего года греческий ПАОК в рамках квалификации Лиги конференций сыграл против "Хартса" из Шотландии. Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не смог провести выездной матч с данным соперником, так как у него не было британской визы.
Оздоев получил визу для поездки на матч Лиги конференций против "Абердина"
Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев получил британскую визу для полета в Шотландию на игру Лиги конференций против "Абердина", сообщает пресс-служба греческой команды.
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