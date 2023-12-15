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Кокорин попал в старт "Ариса" на матч 6-го тура группы С Лиги Европы со "Спартой"

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Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин выйдет в стартовом составе на домашний матч 6-го тура группы С Лиги Европы против пражской "Спарты".
Фото: ФК "Арис"
Встреча пройдет в кипрском городе Колосси. 32-летний россиянин начнет игру с первых минут. Отметим, что "Арис" с 4 очками замыкает таблицу квартета C. Чешская "Спарта" с 7 очками располагается на одну строчку выше. В первом круге пражская команда нанесла поражение киприотам со счетом 3:2. Для выхода в плей-офф Лиги конференций "Арису" необходима победа с разницей в 2 мяча.

В матче лидеров таблицы группы C "Бетис" дома примет шотландский "Рейнджерс". Испанцы опережают клуб из Глазго на 1 очко (9 очков против 8-ми у гостей).

Арис Лимассол Спарта Лига Европы Кокорин
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