Кокорин попал в старт "Ариса" на матч 6-го тура группы С Лиги Европы со "Спартой"

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин выйдет в стартовом составе на домашний матч 6-го тура группы С Лиги Европы против пражской "Спарты".

Фото: ФК "Арис"

Встреча пройдет в кипрском городе Колосси. 32-летний россиянин начнет игру с первых минут. Отметим, что "Арис" с 4 очками замыкает таблицу квартета C. Чешская "Спарта" с 7 очками располагается на одну строчку выше. В первом круге пражская команда нанесла поражение киприотам со счетом 3:2. Для выхода в плей-офф Лиги конференций "Арису" необходима победа с разницей в 2 мяча.



В матче лидеров таблицы группы C "Бетис" дома примет шотландский "Рейнджерс". Испанцы опережают клуб из Глазго на 1 очко (9 очков против 8-ми у гостей).