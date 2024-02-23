Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился рассуждениями относительно выступлений «Милана» в текущем сезоне. По словам Радимова, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы в противостоянии с «Ренном» «Милан» выглядел гораздо лучше по всем параметрам. Также экс-полузащитник отметил, судьба прохода в следующий раунд была решена для «красно-черных» еще в первом матче.
«Думаю, что «Милан» сделает ставку на победу [в Лиге Европы]. В Лигу чемпионов они уже попали, а догнать лидирующий «Интер» в чемпионате не получится», - передает слова Радимова «Матч ТВ».
Отметим, что в первом матче противостояния в рамках 1/16 финала Лиги Европы между «Миланом» и «Ренном» итальянцы одержали победу со счетом 3:0, а в ответной встрече французы смогли выиграть с результатом 3:2.
Радимов: "Милан" сделает ставку на победу в Лиге Европы
Фото: "Матч ТВ"