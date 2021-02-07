Черчесов встретился с Тихоновым и Луческу (фото)

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым продолжает следить за клубами из России на зимних сборах в Турции.


Напомним, что несколькими днями ранее тренеры национальной команды посетили контрольную игру московского "Динамо" и "Рубина".

Также недавно Черчесов вакцинировался от коронавируса. Специалист заявил, что отлично себя чувствует, и рекомендовал каждому последовать его примеру.

Источник: "твиттер" сборной России по футболу

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Теги: Черчесов Сборная России Луческу Динамо Киев Астана Тихонов
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