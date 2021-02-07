Черчесов встретился с Тихоновым и Луческу (фото)

В воскресенье в отсутствие игр Черчесов с помощниками встретились с коллегами Мирчей Луческу, Андреем Тихоновым, а также побывали на занятиях клубов из ближнего зарубежья - ФК «Астана» и БАТЭ.— Сборная России (@TeamRussia) February 7, 2021
Напомним, что несколькими днями ранее тренеры национальной команды посетили контрольную игру московского "Динамо" и "Рубина".
Также недавно Черчесов вакцинировался от коронавируса. Специалист заявил, что отлично себя чувствует, и рекомендовал каждому последовать его примеру.
Источник: "твиттер" сборной России по футболу