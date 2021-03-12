"УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе.
Напомним, что матч Мальта — Россия из-за пандемии коронавируса пройдет при пустых трибунах. Также появилась информация, что проведение игры вовсе оказалось под вопросом в связи с тем, что мальтийские власти запретили любые спортивные мероприятия на острове до 11 апреля.
Встреча национальных команд Мальты и России запланирована на 24 марта. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:45 по московскому времени.
УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия в Сочи
Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки.
Фото: РФС
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