Как сообщает источник, хавбек сборной России Алексей Ионов, скорее всего, не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Словении. У игрока зафиксирован спазм.
Напомним, Ионов был заменен на 57-й минуте матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты. Эту встречу сборная России выиграла со счетом 3:1. Голы в составе команды Черчесова забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.
Полузащитник Алексей Ионов в октябре прошлого года перешел в состав "Краснодара". За "быков" он провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.
В составе сборной России он дебютировал в марте 2011 года. За национальную команду он провел 34 матча и забил 4 мяча.
Источник: "СЭ"
Ионов может пропустить матч сборной России со Словенией
Полузащитник сборной России Алексей Ионов может пропустить игру 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.
Фото: "Getty Images"
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