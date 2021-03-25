Ионов может пропустить матч сборной России со Словенией

Полузащитник сборной России Алексей Ионов может пропустить игру 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, хавбек сборной России Алексей Ионов, скорее всего, не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Словении. У игрока зафиксирован спазм.

Напомним, Ионов был заменен на 57-й минуте матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты. Эту встречу сборная России выиграла со счетом 3:1. Голы в составе команды Черчесова забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Полузащитник Алексей Ионов в октябре прошлого года перешел в состав "Краснодара". За "быков" он провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.

В составе сборной России он дебютировал в марте 2011 года. За национальную команду он провел 34 матча и забил 4 мяча.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сборная России Ионов
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