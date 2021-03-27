Семак: нельзя сказать, что есть огромнейшая разница между сборными России и Словении

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словения.
Фото: ФК "Зенит"
"Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию, достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной. С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждём от неё агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, когда играешь дома со словенцами, нужна только победа", - сказал Семак.

Напомним, в первом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Голами в этой встрече отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Сборная Словении дома оказалась сильнее команды Хорватии (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник словенцев Санди Ловрич. Третий матч в группе H Кипр - Словакия закончился со счетом 0:0.

Сегодня сборная России проведет в Сочи встречу с командой Словении. Игра на стадионе "Фишт" начнется в 17:00 мск. Также в этой группе Хорватия в Риеке примет сборную Кипра. Это матч начнется в 20:00 мск, а в Трнаве сборная Словакии сыграет с командой Мальты. Их игра стартует в 22:45 мск.

"Зенит" под руководством Семака в этом сезоне идет на 1-м месте в таблице РПЛ. Петербургский клуб набрал 48 очков в 23-х матчах. 5 апреля на "Газпром Арене" "сине-бело-голубые" примут подмосковные "Химки". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семак Сборная России Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Бийол, Мевля, Облак и Иличич в стартовом составе сборной Словении на матч с Россией
"Аталанта" анонсировала встречу России и Словении совместной фотографией Миранчука и Иличича
"Рубин" и "Тамбов" сыграли вничью в товарищеском матче. Команды на двоих забили 6 голов 1
Оздоев, Жирков и Жемалетдинов - в стартовом составе сборной России на матч со Словенией 5
"Локомотив" в контрольном матче забил 9 голов в ворота "Туапсе"
Бышовец: я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами
Сарри близок к заключению контракта с "Фенербахче"
Павлюченко: я никогда не курил кальян. Вот Жирков иногда любит это дело 4
Уткин: отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Вперед, "стасики"! 5
Семак: нельзя сказать, что есть огромнейшая разница между сборными России и Словении
Бувач объяснил прогресс Тюкавина и Захаряна в "Динамо" 2
Джикия: Хорватия - фаворит нашей группы. То, что она проиграла, нам на руку 1
"Надо брать". Геркус прокомментировал слухи о приходе Де Дзерби в "Спартак" 7
Итальянские СМИ рассказали, когда Кокорин вернется в расположение "Фиорентины" 4
Сычев: ничего общего с Марибором, кроме названия сборных, нет. России нужно побеждать Словению и забирать 3 очка
Гусев: матч со Словенией - первое серьезное испытание для сборной России 2 эксклюзив
"Крылья Советов" поздравили с днем рождения Александра Гацкана
Павлюченко: в Марибор мы летели как победители, матч со Словенией воспринимали как проходной 1
Сборная России сыграет со Словенией в красной форме (фото)
Ломовицкий извинился перед Фернандесом за эпизод, произошедший в матче "Арсенал" - ЦСКА 5
Олич: очень ценю Влашича. При мне он всегда будет играть важную роль на поле 1
Шаронов: у Кварацхелии есть потенциал на топ-уровне, но его надо максимально раскрыть
Олич: постараюсь обнаружить проблемы ЦСКА и исправить как можно быстрее 2
Голевая передача Урунова помогла сборной Узбекистана победить в товарищеском матче Гану
Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг 10
Аршавин объяснил, чем 17-летний Захарян круче 17-летнего Аршавина 24
Тонали дисквалифицировали на три игры в молодежном чемпионате Европы
Россия – Словения: встреча лидеров группы и шанс оторваться от конкурентов. Марибор держим в уме 3
Онопко: как болельщик я думал, что Гончаренко доработает в ЦСКА до мая 1
Ургант о матче Мальта — Россия: отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75 3
Все новости
-