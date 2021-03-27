"Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию, достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной. С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.
Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждём от неё агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, когда играешь дома со словенцами, нужна только победа", - сказал Семак.
Напомним, в первом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Голами в этой встрече отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Сборная Словении дома оказалась сильнее команды Хорватии (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник словенцев Санди Ловрич. Третий матч в группе H Кипр - Словакия закончился со счетом 0:0.
Сегодня сборная России проведет в Сочи встречу с командой Словении. Игра на стадионе "Фишт" начнется в 17:00 мск. Также в этой группе Хорватия в Риеке примет сборную Кипра. Это матч начнется в 20:00 мск, а в Трнаве сборная Словакии сыграет с командой Мальты. Их игра стартует в 22:45 мск.
"Зенит" под руководством Семака в этом сезоне идет на 1-м месте в таблице РПЛ. Петербургский клуб набрал 48 очков в 23-х матчах. 5 апреля на "Газпром Арене" "сине-бело-голубые" примут подмосковные "Химки". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Семак: нельзя сказать, что есть огромнейшая разница между сборными России и Словении
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словения.
Фото: ФК "Зенит"
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