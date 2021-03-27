Павлюченко: после матча некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о реакции болельщиков на поражение в Мариборе от сборной Словении (0:1) и непопадание на ЧМ-2010.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Автобус, на котором нас возили по Марибору, не был затонированным, поэтому после матча игроки спрятались за занавесками. Потому что было стыдно. А некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять: с тем же составом и тренером обыгрывали Голландию, шведов, а тут Словения! Нам кричали: "Парни, почему?" и "Выходите". Понятно, что никто не вышел, - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

В 2009 году сборная России заняла второе место в отборочной группе к Чемпионату мира 2010 года и попала в стыковые матчи за право участия в финальном турнире. Соперником стала сборная Словении под руководством нынешнего главного тренера этой команды Матьяжа Кека. В домашнем матче подопечные Гуса Хиддинка победили со счетом 2:1, но в ответном матче на стадионе "Людски врт" в Мариборе уступили со счетом 0:1 и упустили возможность попасть на Чемпионат мира.


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Теги: Сборная России Марибор Павлюченко
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