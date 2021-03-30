Мостовой заявил, что сборная Словакии уступает в классе российской команде. По его словам, у словаков нет столь сильных игроков, как Артем Дзюба и Александр Головин. Мостовой также отметил, что сборная России вряд ли проиграет команде Словакии.
"Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно когда команда ниже классом. Но Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет футболиста уровня Иличича. Поэтому и мучились с Кипром и Мальтой. Мы, конечно, помастеровитее, словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть такой нападающий, как Дзюба, у них нет такого игрока, как Головин.
Встреча пройдет хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем, на ничью спокойно можем сыграть, а семь очков - хороший результат для начала", - сказал Мостовой.
Отметим, что сборная России сыграет на выезде против Словакии сегодня, 30 марта. Матч пройдет в рамках третьего тура отборочного этапа ЧМ-2022 и начнется в 21.45 мск.
Сборная России является лидером группы H, набрав шесть очков. Словаки идут четвертыми, имея в активе два балла.
Источник: Чемпионат
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Александр Мостовой: словаки уступают нам в классе. Вряд ли у них есть такой нападающий, как Дзюба
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи национальной команды со Словакией в отборе на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
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