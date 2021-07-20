"Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде.
Хватит нам уже иностранцев, у нас самих есть качественные тренеры. Уже были неудачные попытки, когда отдавали иностранцам миллионы, а результата не было", —приводит слова Лещенко "СЭ".
Отметим, что последним иностранным тренером во главе сборной России был Фабио Капелло, возглавлявший национальную команду с 2012 по 2015 год. Зарплата специалиста составляла порядка 7 млн евро. После череды неудовлетворительных матчей РФС досрочно расторг контракт с итальянцем, заплатив рекордную сумму компенсации в размере 930 млн рублей.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу после завершения Евро-2020.
Ранее сообщалось, что экс-наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев может возглавить национальную команду.
Лещенко выступил за назначение Бердыева на пост главного тренера сборной России
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность наставника национальной команды.
Фото: инстаграм Льва Лещенко
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