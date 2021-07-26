- Карпин взял тех, кого знает. Онопко много лет работал в ЦСКА, Писарев начинал еще с Шалимовым в Элисте, тренировал сборную России по пляжному футболу, молодежную сборную России. Все люди опытные. У Карпина времени не будет смотреть все матчи РПЛ, поэтому этим будут заниматься помощники. Не надо, впрочем, забывать, что все эти люди - помощь главному тренеру. Будет плохо работать Карпин, никакие ассистенты сборной не помогут. Я думаю, 99% успеха зависит от работы главного тренера, - передает слова Тарханова "РБ-Спорт".
Напомним, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин, специалист будет совмещать тренерские должности в национальной команде и в "Ростове". О назначении было объявлено 23 июля, контракт до конца 2021 года был подписан 26 июля. В состав тренерского штаба Карпина в сборной войдут Виктор Онопко, Николай Писарев и три члена тренерского штаба "Ростова" - специалист по подготовке вратарей Виталий Кафанов, тренер по физической подготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.
Свой первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября против сборной Хорватии, матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники". После 3 туров квалификационного турнира к ЧМ-2022 Хорватия и Россия занимают две первые позиции в отборочной группе, набрав по 6 очков. Также в сентябре 2021 года нашей сборной предстоит сыграть 4-го числа на выезде со сборной Кипра и 7-го провести домашний матч с командой Мальты (игра пройдет в Волгограде).
Тарханов: Карпин взял в штаб тех, кого знает. Будет плохо работать сам - никакие ассистенты сборной России не помогут
Экс-ассистент главного тренера сборной России Александр Тарханов высказал мнение о тренерском штабе нового наставника национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РПЛ
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