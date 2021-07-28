"Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее. Последние годы Грузия очень сильно прибавила в футболе и сейчас все еще набирает обороты. Это касается не только основной сборной, но и развития детского футбола", - передает слова Григалавы Sport24.
Сборная Грузии в группе В отбора на чемпионат мира-2022, где ее соперниками являются Испания, Швеция, Греция и Косово, с одним набранным очком после трех матчей занимает четвертое место.
Национальная команда России в группе Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой по итогам трех игр располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных баллов.
Григалава: я бы не сказал, что сборная Грузии сейчас слабее российской
Бывший защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава сравнил национальные сборные России и Грузии.
Фото: РИА Новости
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