"Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду", - сообщает "Чемпионат".
Фернандес дебютировал в составе сборной России в октябре 2017 года. Всего на счету 30-летнего футболиста 32 матча и 5 забитых мячей в футболке национальной команды.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Марио провел две игры, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 млн евро.
Напомним, в сентябре у сборной России запланированы три матча в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года - против команд Хорватии, Кипра и Мальты.
СМИ: Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что он отказывается от выступлений за национальную команду в ближайших играх.
Фото: сборная России
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